Комиссар ЕС: Достигнуто согласие по многим вопросам в рамках нового соглашения с Азербайджаном

© Report/ Firi Salim

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по новому соглашению. Достигнуто согласие по многим вопросам".

Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер.

Он отметил, что это комплексные переговоры и пока остается ряд несогласованных вопросов.

"Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по новому соглашению. Достигнуто согласие по многим вопросам. Так как в октябре следующего года заканчивается мандат шести еврокомиссаров, мы постараемся подготовить соглашение к тому времени", - заявил Оттингер.