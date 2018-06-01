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    Комиссар ЕС: Достигнуто согласие по многим вопросам в рамках нового соглашения с Азербайджаном

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по новому соглашению. Достигнуто согласие по многим вопросам".

    Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер.

    Он отметил, что это комплексные переговоры и пока остается ряд несогласованных вопросов.

    "Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по новому соглашению. Достигнуто согласие по многим вопросам. Так как в октябре следующего года заканчивается мандат шести еврокомиссаров, мы постараемся подготовить соглашение к тому времени", - заявил Оттингер.

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