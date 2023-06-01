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Депутат Госдумы: Гейдар Алиев посвятил всю жизнь служению своему народу

Депутат Госдумы: Гейдар Алиев посвятил всю жизнь служению своему народу Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев посвятил всю жизнь служению своему народу.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 12:28
Депутат Госдумы: Гейдар Алиев посвятил всю жизнь служению своему народу

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев посвятил всю жизнь служению своему народу.

Как сообщает Report, об этом депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Казбек Тайсаев в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".

По его словам, Гейдар Алиев пришел к власти в самый сложный период для страны.

"За это время он смог восстановить экономику, найти нужные слова, чтобы народ Азербайджана поверил в свое светлое будущее. Он также открыл новый независимый Азербайджан",- сказал Казбек Тайсаев, добавив, что благодаря великому лидеру авторитет Азербайджана на международной арене значительно возрос.

Депутат Госдумы также отметил, что Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие дружеских отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Dumasının deputatı: “Heydər Əliyev həyatını xalqına xidmətə həsr edib”

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