Министр иностранных дел Азербайджана встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Асимом Муниром в рамках своего официального визита в Пакистан.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Асимом Муниром в рамках своего официального визита в Пакистан.

Как сообщает Report , об этом глава МИД Азербайджана написал в соцсети "X".

"У нас состоялся очень содержательный разговор с генералом Асимом Муниром, начальником Генерального штаба братской пакистанской армии. Мы подробно обсудили азербайджано-пакистанские отношения, включая совместные военные учения и сотрудничество", - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Азербайджана встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. В ходе встречи стороны, выразив удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнули значение взаимных визитов высокого уровня, а также взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Были также обсуждены возможности сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, туризма, образования, науки и культуры, транспорта, а также обороны.