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Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 20:24
Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны - Дня независимости. Пользуясь случаем, желаю устойчивого развития прочных связей между нашими дружественными странами и народами.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному народу Азербайджанской Республики – постоянного прогресса и благополучия", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt Dövlətinin Əmiri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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