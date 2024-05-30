Эмир Кувейта направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны - Дня независимости. Пользуясь случаем, желаю устойчивого развития прочных связей между нашими дружественными странами и народами.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному народу Азербайджанской Республики – постоянного прогресса и благополучия", - говорится в письме.