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Участники Международной конференции по противоминной деятельности обсуждают вопросы реабилитации

Участники Международной конференции по противоминной деятельности обсуждают вопросы реабилитации
Внешняя политика
31 мая 2024 г. 11:06
Участники Международной конференции по противоминной деятельности обсуждают вопросы реабилитации

В рамках III Международной конференции по противоминной деятельности "Сокращение воздействия мин на окружающую среду: Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" проходит панельная дискуссия на тему "Создание национального потенциала для устойчивого восстановления окружающей среды".

Как сообщает Report, модератором дискуссии выступает Стейнар Эссен, консультант по глобальному разминированию и развитию Программы развития ООН.

В дискуссии принимают участие директор по аналитике Agora Diplomatico Давид Мартинес, глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко, директор Международного центра стабилизации и восстановления Университета Джеймса Мэдисона Сюзанна Фидерлейн, представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Эрик Толлефсен и исследователь Александра Фрост.

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Версия на английском языке Participants of International Conference on Mine Action mull issues of sustainable rehabilitation
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Minatəmizləmə Konfransının iştirakçıları davamlı reabilitasiya məsələlərini müzakirə edirlər

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