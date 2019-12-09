Караваев: Сейчас Азербайджан уже сам предлагает проекты другим странам

"Если говорить о структурном оформлении наших с Азербайджаном отношений, они оформлены на данный момент времени в виде дорожных карт. Это хозяйственно-правовые документы, которые являются модульными для взаимодействия не только с Азербайджаном, но и с другими партнерами". Как сообщает российское бюро Report, об этом на круглом столе "Россия – Азербайджан: итоги 2019 года" в Москве заявил научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

"Если 15-20 лет назад мы говорили просто о многовекторной политике, о том, что нужно соблюдать баланс между разными геополитическими силами, при этом страна, использующая эту технику получала различные дивиденды от такой многовекторности, то сейчас это модифицировалось в политику активного свойства. Сейчас Азербайджан предлагает по разным направлениям свои проекты или активно развивает те проекты, которые были предложены некоторое время назад", - сказал он.

По словам Караваева, проекты между Москвой и Баку повышают степень вовлеченности как России, так и Азербайджана в международные коридоры потоков товаров, капиталов, услуг и рабочей силы.

"Как мне кажется, основными для роста направлениями помимо аграрного сектора, который является стержневым сейчас и для России и для Азербайджана, могут стать темы сельско-хозяйственного машиностроения, расширения совместных предприятий по производству лекарственных препаратов, а также что-то прорывное, связанное с электроэнергетикой", - заключил политолог.