Канадский пармалентарий: Для меня честь возглавлять группу канадско-азербайджанской дружбы

Поздравлениями и добрыми пожеланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Канадой и Азербайджаном поделился на своих страницах в соцсетях председатель канадско-азербайджанской группы дружбы в парламенте этой страны Филип Лоуренс.

Как сообщает Report, член парламента Канады Ф. Лоуренс отметил динамичный рост отношений между двумя странами за эти годы.

"В этот день 30 лет назад Канада установила дипломатические отношения с Азербайджаном. Для меня большая честь быть председателем группы дружбы Канада-Азербайджан и отмечать эти растущие отношения!"- написал Ф. Лоуренс.

По словам канадского парламентария, рост отношений проявляется во всем : в увеличении количества азербайджанских студентов в канадских вузах и многочисленных культурных мероприятиях, проводимых в Канаде.