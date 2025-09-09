ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 12:28
    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым принимает участие в 30-й юбилейной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Сингапуре.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

    Конференция, посвященная теме "Меняющаяся роль прокурора и управление системой уголовного правосудия", стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов правоохранительной деятельности. В центре внимания участников - применение современных информационно-коммуникационных технологий, включая возможности использования искусственного интеллекта, опыт органов прокуратуры в борьбе с киберпреступностью, использование цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве, укрепление сотрудничества и реализация совместных инициатив в соответствии с новыми вызовами.

    Выступавшие на открытии официальные лица отметили, что конференция внесет важный вклад в укрепление международного сотрудничества в борьбе с современными проявлениями преступности, и выразили уверенность в ее продуктивных результатах.

