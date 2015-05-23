​К Рижской декларации Восточного партнерства будет добавлено отдельное заявление от Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона представит ЕС отдельное заявление, которое будет добавлено к Рижской декларации саммита Восточного партнерства. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр заявил, что работа над итоговой декларацией Рижского саммита велась несколько дней, в частности касательно пунктов об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

"Точка зрения ЕС касательно поддержки территориальной целостности и суверенитета стран программы однозначна. И в декларации об этом однозначно и четко указано. Мы же хотели, чтобы в тексте были отражены все документы касательно нагорно-карабахского урегулирования, в первую очередь резолюции Совбеза ООН", - заявил министр.

По его словам, в итоге была достигнута договоренность, что Азербайджан поставит подпись под декларацией, и в понедельник представит отдельное интерпретирующее заявление о том, как Азербайджан видит урегулирование этого конфликта. Данное заявление будет добавлено к декларации.