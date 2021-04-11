Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности

Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами.
Об этом Report заявил профессор Тель-Авивского университета Стивен Кляйн.
Он отметил, что это также позволит понизить риск возникновения новой войны.
"Тут важны не только карго перевозки посредством бывшей советской железнодорожной сети, но и пассажироперевозки. Думаю, и это возможно", - сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что освобождение территорий от оккупации открывает новые возможности для сторон, но при этом уровень доверия между ними все еще невысок из-за психологических травм войны.