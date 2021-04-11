Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности

Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами

Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами.

Об этом Report заявил профессор Тель-Авивского университета Стивен Кляйн.

Он отметил, что это также позволит понизить риск возникновения новой войны.

"Тут важны не только карго перевозки посредством бывшей советской железнодорожной сети, но и пассажироперевозки. Думаю, и это возможно", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что освобождение территорий от оккупации открывает новые возможности для сторон, но при этом уровень доверия между ними все еще невысок из-за психологических травм войны.