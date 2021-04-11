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Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности

Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами
Внешняя политика
11 апреля 2021 г. 20:00
Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности
Стивен Кляйн

Разблокирование транспортных коридоров по итогам второй Карабахской войны поможет повысить уровень доверия между сторонами.

Об этом Report заявил профессор Тель-Авивского университета Стивен Кляйн.

Он отметил, что это также позволит понизить риск возникновения новой войны.

"Тут важны не только карго перевозки посредством бывшей советской железнодорожной сети, но и пассажироперевозки. Думаю, и это возможно", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что освобождение территорий от оккупации открывает новые возможности для сторон, но при этом уровень доверия между ними все еще невысок из-за психологических травм войны.

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