Израильские врачи оказали помощь в лечении более 100 ветеранов

Прибывшая в Азербайджан делегация израильских врачей оказала помощь в лечении более 100 ветеранов Отечественной войны, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Азербайджане.
Посол Израиля Джордж Дик, посетив Национальный офтальмологический центр имени академика Зарифы Алиевой, навестил проходящих там лечение гази.
"Это свидетельство дружбы между Израилем и Азербайджаном. Мы хотим помочь этим людям восстановить свое здоровье, уверенность в себе и способность вернуться и жить нормальной и достойной жизнью на своей родине, в Азербайджане", - отметили в посольстве Израиля, комментируя этот визит.
"Обычно я не люблю шоколад, но этот батончик Snickers - один из самых значимых подарков, которые я когда-либо получал. Ариф потерял зрение на войне. Он не мог видеть. После операции израильских врачей, его зрение восстановлено. Этот батончик Snickers - способ Арифа сказать спасибо", - написал посол Израиля Д. Дик в Twitter, разместив фотографию с ветераном.
Amb @georgedeek: “This is a spirit of a friendship between Israel and Azerbaijan. We want to help these people to restore their health, their self-confidence, and their ability go back and to live a good, normal and decent life in their homeland, Azerbaijan” pic.twitter.com/wTJulxkYHZ