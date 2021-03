Израильские врачи оказали помощь в лечении более 100 ветеранов

Прибывшая в Азербайджан делегация израильских врачей оказала помощь в лечении более 100 ветеранов Отечественной войны, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Азербайджане.

Посол Израиля Джордж Дик, посетив Национальный офтальмологический центр имени академика Зарифы Алиевой, навестил проходящих там лечение гази.

"Это свидетельство дружбы между Израилем и Азербайджаном. Мы хотим помочь этим людям восстановить свое здоровье, уверенность в себе и способность вернуться и жить нормальной и достойной жизнью на своей родине, в Азербайджане", - отметили в посольстве Израиля, комментируя этот визит.

"Обычно я не люблю шоколад, но этот батончик Snickers - один из самых значимых подарков, которые я когда-либо получал. Ариф потерял зрение на войне. Он не мог видеть. После операции израильских врачей, его зрение восстановлено. Этот батончик Snickers - способ Арифа сказать спасибо", - написал посол Израиля Д. Дик в Twitter, разместив фотографию с ветераном.