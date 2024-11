Израиль поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

Израиль поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице посольства Израиля в соцсети "Х",

"Израильский народ поздравляет дружественный Азербайджан с Днем Государственного флага. Желаем азербайджанскому народу процветающего и мирного будущего!", - говорится в публикации.