1677 гражданам Азербайджана запрещен въезд в Турцию

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад в связи с борьбой страны против группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на доклад, в документе, в частности, отмечается, что с апреля 2014 года, страна предотвратила въезд в страну 17500 иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими группировками, и депортировали 4550.

В докладе также отмечается, что Турция поместила 53781 иностранца в "черный список" из-за их связей с террористическими организациям и опасений попыток с их стороны проникновения через территорию Турции в зоны боевых действий.

В частности, за указанный период Турция запретила въезд в страну 1677 граждан Азербайджана, еще 252 граждан Азербайджана были депортированы. По этим показателям Азербайджан занимает, соответственно 9-ое и 6-е места.

Больше всего Турция не впустила в страну граждан Саудовской Аравии (7523), Туниса (4605) и России (4128). Чаще всего Турция за связи с террористами депортировала граждан России (804), Индонезии (435) и Таджикистана (308).