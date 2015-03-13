Посол Италии: С момента приезда я понял, насколько важен для Азербайджана вопрос урегулирования конфликта - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Интервью посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо информационному агентству Report.

- Господин посол, как Вы оцениваете уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией?

- Италия и Азербайджан имеют прекрасные отношения. С тех пор, как я приехал сюда, состоялись визиты на высоком уровне с обеих сторон. Премьер-министр Италии посещал Баку, президент Азербайджана посетил Рим в прошлом году, и мы готовимся ко все более и более интенсивному обмену визитами. Хочу сказать, что экономические связи между нашими странами расширились: мы достигли уровня стратегического партнерства во многих секторах. Конечно, важной частью нашего сотрудничества является энергетика, но не только она. Наше сотрудничество в других сферах растет, в том числе и в таких областях, как политические контакты и культура. Мы становимся все ближе и ближе.

Нашей главной целью в экономике на последующие годы является строительство Южного газового коридора, который свяжет побережье Каспийского моря и Европу, южное побережье Италии. Это то, над чем мы работали с азербайджанским правительством последние годы, поэтому есть взаимное обязательство продвигать проект вперед, в котором, конечно, задействованы и другие страны.

Кроме того, я хотел бы отметить, что наша цель - привлечь итальянские компании и увеличить итальянское присутствие в Азербайджане. Несомненно Азербайджану необходимо диверсифицировать свою экономику для усиления ненефтяного сектора. С этой точки зрения, Италия хорошо представлена в стране своими компаниями, своими ноу-хау, технологиями, чтобы внести свой вклад в диверсификацию азербайджанской экономики. Это было бы взаимовыгодным для Азербайджана и Италии.

На данный момент около 40-50 итальянских компаний так или иначе представлены в Азербайджане. Эта цифра может варьироваться и она растет. В последующие годы мы ожидаем увеличения количества итальянских компаний здесь.

- Италия является самым крупным торговым партнером Азербайджана. Каков торговый оборот между нашими странами? В каких сферах его необходимо увеличить с учетом финансового кризиса и снижения цен на нефть?

- Все знают, что Италия является основным покупателем у Азербайджана. Мы являемся крупнейшим импортером нефти из Азербайджана, что делает Азербайджан нашим основным поставщиком. В будущем мы по-прежнему продолжим сотрудничать в сфере нефти, однако увеличится и роль газа. Начиная с 2019-2020 годов мы ожидаем поступления азербайджанского газа в Европу посредством Италии, что станет главной частью нашего сотрудничества.

Нефтяной рынок по своей природе имеет свои циклы и колебание цен. Таким образом, могут быть рост и спад, что нормально, это часть бизнеса. И это невозможно предугадать. Я верю, что Азербайджан сможет достойно выйти из ситуации с падением цен на нефть и создать возможность для усиления и диверсификации своей экономики в ненефтяном секторе. Думаю, для этого есть политическая воля.

- Каковы перспективы поставок азербайджанского газа в Европу и его конкурентоспособность на европейском рынке?

- Первое время Южный коридор будет транспортировать около 10 млрд. кубометров газа в год, 8 из которых попадут в Италию. Есть потенциал по увеличению этого объема в последующие годы.

Вполне может быть, что мощность будет увеличена до 20-30 млрд. кубометров газа. Это будет зависеть от спроса Европы, а также дополнительных возможных поставщиков вдоль маршрута, так как уже есть несколько стран, выразивших желание внести вклад в это в рамках проектов TANAP и TAP.

Италия стратегически расположена в центре Средиземноморья, что даст возможность работать в качестве регионального транзитного узла для Центральной Европы и тех стран, которые подтвердили желание купить газ из Азербайджана.

- Какими Вы видите перспективы поставок центральноазиатского (туркменского) газа в Европу?

- Италия и ЕС положительно относятся к этому. Мы выступаем "за" по данному вопросу, но это зависит не от нас, а от результатов переговоров, политических процессов, в которые вовлечены две страны - Туркменистан и Азербайджан. Но мы считаем, что это будет крайне позитивным шагом, если договоренность по строительству этого трубопровода будет достигнута.

- Какие сферы ненефтяного сектора планируется развивать между Азербайджаном и Италией?

- Наиболее интересным фактом является то, что Италия входит в топ-5 мировых стран-экспортеров, а это означает, что вы сможете найти в любой сфере итальянские компании, которые высоко котируются на международной арене в рамках экспорта и производства. Одними из наиболее известных секторов являются мода, дизайн, деревообработка и виноделие - они также развиты в Азербайджане.

Мы также уделяем внимание развитию технологий, поскольку итальянское машиностроение и оборудование в промышленных секторах являются важной частью нашего экспорта. Экспорт в Азербайджане растет и это взаимовыгодный процесс. В средне- и долгосрочной перспективе я бы ожидал дальнейшего роста инвестиций с обеих сторон.

- Удовлетворена ли Италия уровнем сотрудничества в гуманитарной сфере? Функционируют ли какие-либо программы или проекты по обмену студентами?

- На данный момент есть налаженное и продолжающееся сотрудничество между итальянскими и азербайджанскими университетами. Хочу сказать, что число азербайджанских студентов, выбравших итальянский язык, и количество студентов, желающих поехать в Италию и получить там образование, выросло. У нас есть много международных курсов, предоставляющих возможность обучаться и на английском языке. Таким образом, существуют широкие возможности для студентов в Италии. Около сотни азербайджанских студентов на сегодняшний день получают образование в Италии.

- Новая Визовая информационная система, позволяющая странам Шенгенской зоны обмениваться информацией о въездной визе, вступила в силу в Азербайджане. Возросло ли количество выданных виз? Есть ли у Вас подобная статистика?

- Это нашим клиентам решать, но мое мнение, что она работает достаточно эффективно. Количество выданных виз увеличилось на 20% с прошлого года. В 2014 году мы выдали около 10 тыс. виз. И мы уверены, что их число вырастет вновь в 2015 году. Процесс выдачи виз стал гораздо проще для широкой публики, довольно быстрым и эффективным. Сегодня в течение 2-3 рабочих дней вы сможете получить визу и поехать в Италию. Это пойдет на пользу не только бизнесу, но и туризму, и культуре.

Италия является одним из самых популярных туристических мест. В частности, в этому году мы ожидаем больше посетителей на выставке Universal Expo. Это крупное мероприятие пройдет в Милане с 1 мая до конца октября. Мы ожидаем до 20 млн. посетителей - участников мероприятия, в котором будут представлены около 140 стран.

Азербайджан находится в числе этих стран, Азербайджан представит на выставке свой национальный павильон, демонстрирующий все разнообразие азербайджанской культуры.

- В этом году Азербайджан станет местом проведения Первых Европейских игр. Сколько спортсменов из Италии будут участвовать в этом мероприятии?

- Да, это очень важный год для обеих стран. Мы с нетерпением ждем гостей из Азербайджана, но в то же время мы планируем отправить большую команду спортсменов для участия в Европейских играх в Баку.

Насколько я знаю, Италия войдет в тройку стран по количеству спортсменов в команде: около 300 атлетов примут участие в Играх.

Я полагаю, что эти игры станут для Азербайджана хорошей возможностью продемонстрировать другим странам Европы и миру свои наибольшие достижения, развитие, а также традиции, культуру этой страны и прекрасный город Баку.

Так что я очень надеюсь, что Италия и итальянская команда внесут свой вклад в эти игры. Мы планируем провести несколько культурных мероприятий в рамках игр, и я очень надеюсь, что они смогу привлечь азербайджанскую публику.

- Италия входит в состав Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Каким Вы видите перспективы решения конфликта с учетом того, что вопрос не сдвинулся за последние 20 лет?

- К сожалению, за последние месяцы не было достигнуто значительного прогресса в переговорном процессе. Но определенно положительным является наличие диалога между сторонами. Состоялось несколько встреч на высоком уровне с участием обеих сторон конфликта. Италия привержена поддержке деятельности трех сопредседателей. Это очень комплексный и сложный вопрос. Мы надеемся, что Минская группа и активность трех сопредседателей в скорейшем времени принесет конкретные результаты.

В то же время, со своей позиции могу сказать, что с момента моего приезда в Азербайджан я понял насколько важным и болезненным является этот вопрос для всей страны. Я действительно считаю, что что-то должно быть сделано для нахождения решения, которое будет приемлемо для азербайджанского народа с учетом уважения к истории и самобытности этой страны.

И с этой точки зрения статус-кво не является решением, что-то должно быть сделано. Я надеюсь, что Италия и ЕС могут сыграть положительную роль в этом процессе.

- Не кажется ли Вам, что Италия и другие страны Минской группы должны быть более активными в этом вопросе?

- Должно быть пространство для более активного вклада, но для того, чтобы сделать это, необходим запрос с обеих сторон конфликта - Армении и Азербайджана.

Насколько я понимаю, они согласились на подобный формат, и будет трудно изменить его. Однако, наиболее важным является продолжение переговоров на основе этого формата. Три большие страны совместно работают над этим вопросом, и всё международное сообщество имеет возможность поддержать их усилия. Но в конце концов, конечно, решение зависит от обеих сторон.

С этой точки зрения, думаю, что Минская группа является основным инструментом, который мы имеем.