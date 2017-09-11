Испания назначила в Азербайджан нового временного поверенного в делах

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного временного поверенного в делах Испании Игнасио Санчеса Табоаду.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров поздравил Игнасио Санчеса Табоаду по случаю начала деятельности в качестве временного поверенного в делах.

Игнасио Санчес Табоада заявил, что в период своей деятельности приложит все усилия для развития связей между двумя странами.

На встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Испанией и Азербайджаном, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной, гуманитарной сферах и в области туризма.