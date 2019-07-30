Иран поблагодарил Азербайджан

"Посольство Ирана в Азербайджане выразило от имени иранского государства благодарность министерству по чрезвычайным ситуациям, Военно-морским силам и Государственной пограничной службе братской и дружеской Азербайджанской Республики за неотложную и профессиональную помощь, оказанную экипажу судна под названием "Шабаханг", потерпевшему крушение в Каспийском море".

Как сообщает Report, об этом подчеркивается в заявлении посольства Ирана в Азербайджане.

"Этот гуманитарный шаг - символ сотрудничества, дружбы и братства между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Кроме того, показывает необходимость расширения сотрудничества во время чрезвычайных и необходимых ситуаций в Каспийском море.

Посольство ИРИ еще раз выражает искреннюю благодарность каждому участвовавшему в столь непростой операции и приложившему усилия для предотвращения человеческих жертв, желает расширения связей между двумя соседними и братскими странами", - говорится в заявлении.