Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане

Информационное агентство Report 25 марта 2021 года получило подтверждение об аккредитации при Министерстве иностранных дел Туркменистана. Спешим сообщить, что коллектив издания рад данному событию и приложит максимум усилий для освещения достижений братского Туркменистана в политической, экономической и социально-культурной сферах.
Отметим, что независимое информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию об основных событиях в стране и мире в политике, экономике, обществе, спорте и культуре на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта Report.az, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.