Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане

Информационное агентство Report 25 Марта 2021 года получило подтверждение об аккредитации при Министерстве Иностранных Дел Туркменистана. Спешим сообщить, что коллектив издания рад данному событию и приложит максимум усилий для освещения достижений братск

Информационное агентство Report 25 марта 2021 года получило подтверждение об аккредитации при Министерстве иностранных дел Туркменистана. Спешим сообщить, что коллектив издания рад данному событию и приложит максимум усилий для освещения достижений братского Туркменистана в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Отметим, что независимое информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию об основных событиях в стране и мире в политике, экономике, обществе, спорте и культуре на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта Report.az, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.