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Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане Информационное агентство Report 25 Марта 2021 года получило подтверждение об аккредитации при Министерстве Иностранных Дел Туркменистана. Спешим сообщить, что коллектив издания рад данному событию и приложит максимум усилий для освещения достижений братск
Внешняя политика
26 марта 2021 г. 13:20
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане

Информационное агентство Report 25 марта 2021 года получило подтверждение об аккредитации при Министерстве иностранных дел Туркменистана. Спешим сообщить, что коллектив издания рад данному событию и приложит максимум усилий для освещения достижений братского Туркменистана в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Отметим, что независимое информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию об основных событиях в стране и мире в политике, экономике, обществе, спорте и культуре на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта Report.az, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.

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