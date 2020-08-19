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Индонезия и Азербайджан нацелены на расширение сотрудничества

Индонезия и Азербайджан нацелены на расширение сотрудничества Временный поверенный: Двусторонние отношения между Индонезией и Азербайджаном развиваются без каких-либо препятствий
Внешняя политика
19 августа 2020 г. 13:45
Индонезия и Азербайджан нацелены на расширение сотрудничества
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Двусторонние отношения между Индонезией и Азербайджаном развиваются без каких-либо препятствий.

Как передает Report, об этом на церемонии, посвященной 75-летию Дня независимости Индонезии, заявила временный поверенный в делах этой страны в Азербайджане Инган Малем (Ingan Malem).

Она подчеркнула, что в настоящее время отношения между двумя странами ориентированы на расширение взаимовыгодного экономического, торгового и социально-культурного сотрудничества.

"В эти трудные времена, особенно для экономики и безопасности, мы надеемся, что две страны смогут вместе преодолеть проблемы. Мы хотим, чтобы Индонезия и Азербайджан стали еще более крепкими партнерами, которые нуждаются друг в друге для взаимного роста и инклюзивного развития. Мы крайне убеждены, что сотрудничество между двумя странами принесет большую пользу обеим странам", - сказала Инган Малем.

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Версия на английском языке ФотоIndonesia and Azerbaijan seek to expand cooperation

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