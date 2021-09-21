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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 13:52
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiya Prezidentinə başsağlığı verib

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