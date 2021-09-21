Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".