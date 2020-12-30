Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Хорватии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».