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Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за участие в восстановлении Карабаха.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 22:20
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха

Я вспоминаю свои визиты в Узбекистан с большой теплотой. С большой любовью вспоминаю то гостеприимство, которое было оказано.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 марта на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Выразив благодарность за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха, глава государства сказал: "Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую Вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем вместе отмечать", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevə Qarabağın bərpasında iştiraka görə təşəkkür edib

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