    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    • 17 апреля, 2026
    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    17 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Республики Молдова Майей Санду.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, в ходе беседы с удовлетворением были упомянуты встречи главы нашего государства с Майей Санду в Азербайджане и Молдове, а также в рамках международных мероприятий.

    Были обсуждены перспективы азербайджано-молдавских отношений, подчеркнуто развитие связей, отмечена роль взаимных визитов на различных уровнях с точки зрения расширения сотрудничества.

    Подчеркнуты широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Еще раз была высоко оценена поддержка, продемонстрированная Азербайджаном в период, когда Молдова особенно нуждалась в энергоресурсах.

    Майя Санду сказала, что проживающая в Молдове азербайджанская община, активно участвуя в общественно-политической жизни этой страны, вносит свой вклад в ее развитие.

    На встрече главы государств провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Ильхам Алиев Майя Санду Анталийский дипломатический форум
    İlham Əliyev Antalyada Moldova Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB
    President Ilham Aliyev met with President of Moldova in Antalya

