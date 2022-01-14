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Ильхам Алиев: В ближайшем будущем товарооборот между Азербайджаном и Украиной достигнет 1 млрд долларов

Ильхам Алиев: В ближайшем будущем товарооборот между Азербайджаном и Украиной достигнет 1 млрд долларов "В ближайшем будущем товарооборот между Азербайджаном и Украиной достигнет 1 миллиарда долларов".
Внешняя политика
14 января 2022 г. 19:36
Ильхам Алиев: В ближайшем будущем товарооборот между Азербайджаном и Украиной достигнет 1 млрд долларов

"В ближайшем будущем товарооборот между Азербайджаном и Украиной достигнет 1 миллиарда долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я рад, что несмотря на пандемию наш товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 20 процентов, и надеюсь, что в ближайшем будущем он достигнет уровня 1 миллиарда долларов, а может и больше", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Trade turnover between Azerbaijan and Ukraine to reach $1 billion in near future
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Ukrayna arasında ticarət dövriyyəsi yaxın gələcəkdə 1 milyard dollara çatacaq"

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