Ильхам Алиев: Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений

Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами.

Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября этого года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами", - заявил президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, вся ответственность за эскалацию ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.