О нас

Ильхам Алиев: Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений

Ильхам Алиев: Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 13:51
Ильхам Алиев: Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений

Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября этого года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами", - заявил президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, вся ответственность за эскалацию ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Ermənistanın təxribatı münasibətlərin normallaşması prosesinə zərbədir”
Версия на английском языке President Aliyev: Armenian provocation - blow to normalization process

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi