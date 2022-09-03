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Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате

Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации карате Антонио Эспиносу.
Внешняя политика
3 сентября 2022 г. 17:41
Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате

3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной и Европейской федерации карате Антонио Эспиноса.

Как сообщает Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане всем видам спорта, в том числе карате, оказывается поддержка на государственном уровне, отмечены успехи, достигнутые нашей страной в спортивной сфере. Говорилось о достижениях наших каратистов на престижных международных спортивных соревнованиях, в частности, Олимпийских играх.

На встрече было отмечено значение проводимого в Баку самого престижного соревнования Всемирной федерации карате – турнира Премьер-лиги Карате 1. Подчеркнуто, что проведение данного турнира еще раз свидетельствует о прекрасной организации нашей страной важных международных спортивных мероприятий.

Глава государства поблагодарил Антонио Эспиноса за поддержку деятельности Федерации карате Азербайджана.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что в нашей стране многие юноши и дети проявляют интерес к этому виду спорта.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives president of world and European karate federations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Dünya və Avropa Karate Federasiyasının prezidentini qəbul edib

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