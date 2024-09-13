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Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора Vista Equity Partners

Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора Vista Equity Partners Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя и генерального директора Vista Equity Partners, одной из самых влиятельных инвестиционных компаний, функционирующих в области управления альтернативными инвестициями в технологическом сек
Внешняя политика
13 сентября 2024 г. 15:40
Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора Vista Equity Partners

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя и генерального директора Vista Equity Partners, одной из самых влиятельных инвестиционных компаний, функционирующих в области управления альтернативными инвестициями в технологическом секторе, Роберта Смита.

Как сообщает Report, положительно оценив успешное сотрудничество Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с одним из ведущих финансовых институтов мира Vista Equity Partners, президент Ильхам Алиев отметил наличие хорошего потенциала для развития партнерства. Подчеркнув, что деятельность Государственного нефтяного фонда постоянно расширяется, президент Азербайджана сказал, что активы фонда увеличиваются даже в условиях нестабильности финансовых рынков.

Подчеркнув, что высоко оценивает инвестиционный потенциал Азербайджана, Роберт Смит отметил благоприятные возможности для расширения сотрудничества с нашей страной. Выразив удовлетворение многолетним и успешным сотрудничеством с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики, гость сказал, что это взаимодействие имеет большое значение для возглавляемой им компании, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей.

Основанная в 2000 году в США компания Vista Equity Partners, центральный офис который находится в городе Остин штата Техас, также имеет офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и городе Гонконг Китайской Народной Республики. Общая стоимость управляемых компанией частных акций и активов в частных кредитных фондах составляет 100 миллиардов долларов США. За свою 24-летнюю историю Vista Equity Partners реализовала более 585 инвестиционных проектов стоимостью 275 миллиардов долларов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Vista Equity Partners” şirkətinin icraçı direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Founder and Chief Executive Officer of Vista Equity Partners

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