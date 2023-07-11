Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-монгольских отношений, повышения нашего сотрудничества на качественно новый уровень.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Монголии постоянного благополучия и процветания".