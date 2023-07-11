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Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 11:40
Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-монгольских отношений, повышения нашего сотрудничества на качественно новый уровень.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Монголии постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani president congratulates his Mongolian counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Monqolustan liderini təbrik edib

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