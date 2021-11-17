О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев поздравил президента Латвии

Ильхам Алиев поздравил президента Латвии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвии Эгилсу Левитсу.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 17:06
Ильхам Алиев поздравил президента Латвии
0 : 00
0 : 00

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики - Днем независимости.

Азербайджано-латвийские дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Латвии - мира и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates his Latvian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Latviya Prezidentini təbrik edib

Экслюзивные новости

Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi