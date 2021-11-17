Ильхам Алиев поздравил президента Латвии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвии Эгилсу Левитсу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики - Днем независимости.
Азербайджано-латвийские дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Латвии - мира и процветания".