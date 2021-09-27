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Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Турции вышли на еще более высокий уровень

Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Турции вышли на еще более высокий уровень После Второй Карабахской войны отношения Азербайджана и Турции вышли на еще более высокий уровень.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 14:14
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Турции вышли на еще более высокий уровень
Ильхам Алиев

После Второй Карабахской войны отношения Азербайджана и Турции вышли на еще более высокий уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"После войны я пригласил Президента Турции в Шушу. Я сказал, что до президента Эрдогана никто из других стран в Шушу не поедет. Были делегаты из Турции, которые хотели туда поехать. Я сказал им "спасибо, но подождите". Пусть сначала приедет мой брат, потом уже дорога будет открыта для вас. Подписание Шушинской декларации подняло наши отношения на более высокий уровень. Благодаря Шушинской декларации мы повысили наши отношения с "де-факто" до "де-юре" уровня союзника. Мы уже были в союзнических отношениях во всех областях и зафиксировали это официально. Это направление для нашей будущей деятельности. Мы продвинемся по этому пути", - заявил глава государства.

"Считаю, что укрепляющиеся день ото дня отношения, расширяющиеся совместные проекты, наша солидарность и братство являются примером для всех наших соседей. Если бы все наши соседи установили такие отношения, как между Турцией и Азербайджаном, то в мире не было бы войны", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Relations between Azerbaijan and Turkey reached even higher level

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