Ильхам Алиев: Освобождение Карабаха от оккупации вызвало обеспокоенность некоторых сил

Освобождение Карабаха от оккупации, в том числе, проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция, вызвали обеспокоенность у некоторых сил.

Освобождение Карабаха от оккупации, в том числе, проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция, вызвали обеспокоенность некоторых сил.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 апреля на встрече с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом Великого национального собрания Турции и руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

"Я всегда говорил и говорю, что мы на справедливом пути, мы освободили свои исконные земли военным путем в рамках всех международных законов", - подчеркнул президент Ильхам Алиев, отметив, что с того времени по сегодняшний день на Азербайджан непрерывно продолжает оказываться давление. Европейский парламент принял полные оскорблений отвратительные резолюции. ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса. Это шаги, которые могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этого – освобождение Карабаха от оккупации.

"Европейский парламент принял полные оскорблений отвратительные резолюции. ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса. Это шаги, которые могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этого – освобождение Карабаха от оккупации", - сказал глава государства.