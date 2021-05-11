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Ильхам Алиев: Очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией активно вести работу по нормализации ситуации в регионе

Ильхам Алиев: Очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией активно вести работу по нормализации ситуации в регионе «Дома, общественные здания, религиозные памятники, более 60 мечетей было разрушено во время оккупации на территории, которая освобождена, кладбища и т.д. Поэтому, несмотря на такие опустошительные результаты оккупации, те, которые мы даже не могли предпол
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 01:30
Ильхам Алиев: Очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией активно вести работу по нормализации ситуации в регионе
Ильхам Алиев

«Дома, общественные здания, религиозные памятники, более 60 мечетей было разрушено во время оккупации на территории, которая освобождена, кладбища и т.д. Поэтому, несмотря на такие опустошительные результаты оккупации, те, которые мы даже не могли предполагать, поскольку не имели доступа на эти территории, тем не менее Азербайджан демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Поэтому те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны. Поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала.

Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией – нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия, как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Rusiya ilə bundan sonra da fəal iş aparmağa ümid edirik"

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