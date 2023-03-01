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Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи

Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 14:07
Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи

Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино.

Глава государства поблагодарил Антонио Виторино за участие в предстоящем в Баку Саммите Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в период председательства в Движении неприсоединения наша страна выступила с рядом инициатив, направленных на дальнейшую институционализацию этого Движения.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanla Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında çox sıx əlaqələr var"

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