Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи

Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.

Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино.

Глава государства поблагодарил Антонио Виторино за участие в предстоящем в Баку Саммите Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в период председательства в Движении неприсоединения наша страна выступила с рядом инициатив, направленных на дальнейшую институционализацию этого Движения.