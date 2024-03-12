Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули - cимвол дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.

Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

Отметив, что каждый такой проект трогает душу азербайджанского народа, глава государства подчеркнул: "Потому что на протяжении 30 лет родители, дедушки и бабушки вот этих маленьких детей жили с одной мечтой – вернуться на свои земли. И когда они вернулись и увидели разрушенный Карабах, полностью сровненный с землей, они испытали, конечно, очень горькие чувства. Это были чувства горечи и одновременно чувства радости, что они вернулись".