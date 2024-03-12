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Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули - cимвол дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули - cимвол дружбы и братства Казахстана и Азербайджана Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 18:12
Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули - cимвол дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

Отметив, что каждый такой проект трогает душу азербайджанского народа, глава государства подчеркнул: "Потому что на протяжении 30 лет родители, дедушки и бабушки вот этих маленьких детей жили с одной мечтой – вернуться на свои земли. И когда они вернулись и увидели разрушенный Карабах, полностью сровненный с землей, они испытали, конечно, очень горькие чувства. Это были чувства горечи и одновременно чувства радости, что они вернулись".

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Версия на английском языке President Aliyev: Children's Creativity Center is a center of friendship and brotherhood between Kazakhstan and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: Yaradıcılıq Mərkəzi həm də Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq mərkəzi olacaq

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