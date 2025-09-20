Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев: Азербайджан готов участвовать в инвестиционных проектах в Руанде

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 16:56
    Ильхам Алиев: Азербайджан готов участвовать в инвестиционных проектах в Руанде

    Азербайджан готов участвовать в инвестиционных проектах в Руанде.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Руанды Полем Кагаме.

    Глава государства отметил, что странам необходимо поддерживать более регулярные контакты на разных уровнях и обмениваться деловыми делегациями, делегациями различных министерств, чтобы изучить возможности совместного ведения бизнеса, а также инвестиционные возможности.

    "Я выразил нашу готовность участвовать в инвестиционных проектах в Руанде, и уверен, что визит господина президента, наши обсуждения, в частности то, которое последует за этой пресс-конференцией, создадут очень прочную платформу для партнерства в экономической и торговой сферах. У нас отличные политические отношения, поэтому нам необходимо поддерживать такой же уровень отношений во всех других областях", - сказал Ильхам Алиев.

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ruandada sərmayə layihələrində iştirak etməyə hazırdır
    Ilham Aliyev: Azerbaijan ready to engage in investment projects in Rwanda

