İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ruandada sərmayə layihələrində iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:51
    İlham Əliyev: Azərbaycan Ruandada sərmayə layihələrində iştirak etməyə hazırdır

    Azərbaycan Ruandada sərmayə layihələrində iştirak etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ruanda Prezidenti Pol Kaqamen ilə mətbuata birgə bəyanatı zamanı danışıb.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, müxtəlif səviyyələrdə daha çox təmasların qurulması, birgə biznes və investisiya imkanlarının müzakirəsi üçün biznes, eləcə də müxtəlif nazirliklərin nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi lazımdır:

    "Mən Ruandada sərmayə layihələrində iştirak etməyə hazır olduğumuzu vurğuladım və əminəm ki, cənab Prezidentin səfəri və müzakirələrimiz, eləcə də mətbuat konfransından sonrakı söhbətlərimiz iqtisadi və ticari sahədə tərəfdaşlıq üçün çox möhkəm zəmin yaradacaq. Bizim əla siyasi münasibətlərimiz var və bizə bütün digər sahələrdə də eyni münasibətlər səviyyəsi lazımdır".

    İlham Əliyev Ruanda sərmayə qoyuluşu
    Ильхам Алиев: Азербайджан готов участвовать в инвестиционных проектах в Руанде
    Ilham Aliyev: Azerbaijan ready to engage in investment projects in Rwanda

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4

    Formula 1
    17:50
    Foto
    Video

    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:44
    Foto

    "Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Formula 1
    17:42

    KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    17:26

    Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcək

    Futbol
    17:23

    Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcək

    Region
    17:22

    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:09
    Foto

    Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    17:04

    Bəzi ərazilərə leysan yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti