Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Аргентины в Азербайджане

10 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллы.

Как сообщает Report, посол Серхио Освальдо Перес Гунелла обошел строй почетного караула.

Серхио Освальдо Перес Гунелла вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Серхио Освальдо Перес Гунелла, в первую очередь, передал главе государства приветствия президента Аргентинской Республики Маурисио Макри.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество и партнерские связи между Азербайджаном и Аргентиной находятся на хорошем уровне, подчеркнул значение взаимных визитов различного уровня с точки зрения расширения наших связей и обсуждения перспектив экономического сотрудничества. Подчеркнув роль взаимной деятельности посольств наших стран в развитии двусторонних отношений, глава государства выразил уверенность в том, что Серхио Освальдо Перес Гунелла в период дипломатической деятельности проведет плодотворные встречи с представителями соответствующих структур Азербайджана в плане расширения сотрудничества. Отметив наличие очень выгодных условий для деятельности зарубежных компаний в Азербайджане, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в Азербайджане будут также работать аргентинские компании.

Выразив признательность за теплые слова, Серхио Освальдо Перес Гунелла отметил, что основная цель его деятельности в качестве посла заключается в расширении экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе взаимной торговли и инвестиций, и добавил, что приложит все усилия в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области энергетики, бизнеса, сельского хозяйства.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Аргентинской Республики Маурисио Макри, просил передать и его приветствия президенту Аргентины.