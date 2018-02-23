Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики госпоже Керсти Кальюлайд.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.

Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного благополучия и процветания".