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    Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

    Письмо направлено по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики госпоже Керсти Кальюлайд.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.

    Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного благополучия и процветания".

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