Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Индонезии

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".