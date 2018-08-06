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    Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Индонезии

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Республики Индонезия Джоко Видодо. 

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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