Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.

Верю, что мы и дальше будем последовательно продолжать совместные усилия на пути всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Египта".