 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.

    Верю, что мы и дальше будем последовательно продолжать совместные усилия на пути всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Египта".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi