Хулуси Кылыч: Трехцветный флаг Азербайджана всегда в моем сердце

© Report

Кишинев. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Я первый и пока единственный посол иностранной страны, который был удостоен президентом Азербайджана ордена "Дружба".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил бывший посол Турции в Азербайджане, действующий посол в Молдове Хулуси Кылыч.

Посол отметил, что наличие на нем ордена "Дружба" при вручении верительных грамот экс-президенту Молдовы Николае Тимофти было хорошо встречено друзьями в Азербайджане: "Трехцветный флаг Азербайджана всегда в моем сердце. Я сказал господину Николае Тимофти, что около 5 лет работал послом в Баку, и президент Ильхам Алиев вручил мне этот орден. Я рад быть обладателем такого ордена. Это прекрасная память".

Отметим, что 13 октября прошлого года Х. Кылыч прибыл на прием к главе Молдовы с орденом "Дружба".