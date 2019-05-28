Колинда Грабар-Китарович: Хорватия высоко ценит дружеские и партнерские связи с Азербайджаном

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени граждан Республики Хорватия передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вашему государству и гражданам процветания.

Республика Хорватия высоко ценит дружеские и партнерские связи с Азербайджанской Республикой. Убеждена, что наши тесные связи и сотрудничество во многих сферах внесут вклад в дальнейшее развитие и усиление дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

С удовлетворением вспоминаю Ваш официальный визит в Хорватию, который придал дополнительный стимул укреплению нашего двустороннего сотрудничества и партнерства. Как мы отметили в ходе переговоров и обсуждений между делегациями, Республика Хорватия и Азербайджанская Республика имеют хорошие возможности для развития и углубления сотрудничества во всех сферах, начиная от энергетики и экономики и кончая культурой, наукой, технологиями и образованием. Надеюсь на дальнейшее развитие в предстоящие годы сотрудничества между хорватскими и азербайджанскими компаниями".