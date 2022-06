Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал в своем Twitter-аккаунте .

"Сегодня в Белом доме у меня состоялась плодотворная и дружеская беседа с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам", - отметил помощник президента Азербайджана.