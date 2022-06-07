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Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США

Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником Президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 00:28
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня в Белом доме у меня состоялась плодотворная и дружеская беседа с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам", - отметил помощник президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev Ağ Evdə Baydenin müşaviri ilə Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığını müzakirə edib

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