Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента СШАПомощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником Президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Сегодня в Белом доме у меня состоялась плодотворная и дружеская беседа с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам", - отметил помощник президента Азербайджана.