Хикмет Гаджиев: Пашинян своими заявлениями разрушает формат и суть переговоров

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Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление премьер-министра Армении.\

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев сказал, что в октябре 2019 года на саммите глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде Президент Ильхам Алиев разоблачил политику Армении в отношении фашиста Гарегина Нжде. В ходе саммита премьер-министр Армении Н.Пашинян, пытаясь в истерической форме защитить фашиста Г.Нжде, поставил себя в смешное положение.

Затем в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности Н.Пашинян был полностью разгромлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и опозорился на глазах у Армении, мирового армянства и международного сообщества.

Вслед за этим была также разоблачена пропаганда Н.Пашиняном своего деда - такого же фашиста, как Г.Нжде.

Не оправившись от этих ударов, премьер-министр Армении в очередной раз опозорился на видеоконференции глав государств и правительств стран Европейского союза и Восточного партнерства 18 июня 2020 года. Пытаясь ответить на обоснованную фактами позицию Президента Ильхама Алиева, Пашинян запомнился на видеоконференции своей речью на армянском языке, которая была воспринята с недоумением, иронией, и смешным произношением на английским.

На его претензии со стороны Президента Ильхама Алиева был дан сдержанный и одновременно весомый и категоричный повторный ответ. Отметив, что Варужан Карапетян, совершивший террор во французском аэропорту Орли, был экстрадирован в Армению и героизирован там, Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения не должна выступать, когда речь идет о таких вопросах, как расизм и терроризм.

Кроме того, Н.Пашинян был единственным главой государства, который в маске присоединился к видеоконференции, выставил тем самым себя на посмешище. А это свидетельствует о том, что слова Н.Пашиняна о том, что он заразился коронавирусом, не более чем популизм.

Путая улицы Еревана с международными мероприятиями, и каждый раз позорящий себя премьер-министр Армении для оправдания своих неудач вновь выдвинул обвинения против Азербайджана и выступил с популистской речью.

Н.Пашинян находится в безвыходном положении. Он фактически установил революционную диктатуру в Армении. Арест представителей оппозиции, журналистов и судей, принуждение к молчанию и шантаж лиц, высказывающих противоположное мнение, смерть представителя оппозиции в тюрьме - это практика, широко распространенная в Армении.

Очевидно, что его борьба с коронавирусом обречена на провал. Будучи в замешательстве, Пашинян делает одно за другим провокационные и противоречивые заявления для внутреннего потребления.

Такими провокационными заявлениями Пашинян разрушает формат и суть переговоров. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что формат переговоров не может быть изменен. Не существует и понятия «народ Нагорного Карабаха», как утверждает Н.Пашинян. Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2019 года, «Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак».

Азербайджан освободит от армянской оккупации все свои земли и восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Вся ответственность за обострение ситуации полностью ложится лично на Н.Пашиняна.