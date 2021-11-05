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Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией

Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией "Азербайджан полон решимости отстроить более 9 полностью разрушенных городов".
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 12:32
Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией
Хикмет Гаджиев
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"Азербайджан полон решимости отстроить более 9 полностью разрушенных городов".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в своем выступлении на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

По его словам, Азербайджан всегда готов к переговорам по мирному договору: "Можно действовать в соответствии с механизмом сотрудничества. Отношения между двумя странами должны быть восстановлены. Мы призываем международное сообщество предпринять шаги в этом направлении".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev appeals to international community regarding Armenia
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Ermənistanla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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