Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией

"Азербайджан полон решимости отстроить более 9 полностью разрушенных городов".

"Азербайджан полон решимости отстроить более 9 полностью разрушенных городов".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в своем выступлении на конференции на тему "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

По его словам, Азербайджан всегда готов к переговорам по мирному договору: "Можно действовать в соответствии с механизмом сотрудничества. Отношения между двумя странами должны быть восстановлены. Мы призываем международное сообщество предпринять шаги в этом направлении".