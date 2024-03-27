Хикмет Гаджиев об экс-генсеке НАТО: Он забыл указать оплату в своем докладе

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад группы, возглавляемой экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад группы, возглавляемой экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.

Как передает Report, об этом помощник президента сообщил в социальной сети Х.

"Так называемый отчет экс-генсека НАТО и его окружения, оплаченный правительством Армении и армянским лобби, заставил меня переопубликовать мой пост от 4 сентября 2023 года, где указывается документ, подтверждающий оплату со стороны Республики Армения. На этот раз Андерс Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате. Деньги говорят сами за себя!" - отметил он.