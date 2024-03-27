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Хикмет Гаджиев об экс-генсеке НАТО: Он забыл указать оплату в своем докладе

Хикмет Гаджиев об экс-генсеке НАТО: Он забыл указать оплату в своем докладе Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад группы, возглавляемой экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.
Внешняя политика
27 марта 2024 г. 23:56
Хикмет Гаджиев об экс-генсеке НАТО: Он забыл указать оплату в своем докладе

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад группы, возглавляемой экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.

Как передает Report, об этом помощник президента сообщил в социальной сети Х.

"Так называемый отчет экс-генсека НАТО и его окружения, оплаченный правительством Армении и армянским лобби, заставил меня переопубликовать мой пост от 4 сентября 2023 года, где указывается документ, подтверждающий оплату со стороны Республики Армения. На этот раз Андерс Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате. Деньги говорят сами за себя!" - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev NATO-nun eks-baş katibi ilə bağlı paylaşım edib: Hesabatına ödənişi əlavə etməyi unudub

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