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Хикмет Гаджиев о гуманитарной помощи Азербайджана Украине

Хикмет Гаджиев о гуманитарной помощи Азербайджана Украине "Гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана продолжается".
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:09
Хикмет Гаджиев о гуманитарной помощи Азербайджана Украине

"Гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана продолжается".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"По поручению господина президента, в первую очередь, украинскому народу были доставлены медицинские принадлежности на сумму 6 млн евро. Сегодня Азербайджан отправил для нужд украинского народа гуманитарную помощь в виде продуктов питания и медицинских принадлежностей на сумму около 5,5 млн евро. Кроме того, SOCAR Украина бесплатно снабжает бензином пожарные машины и машины скорой помощи", - подчеркнул Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardımından danışıb

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