Хикмет Гаджиев о гуманитарной помощи Азербайджана Украине

"Гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана продолжается".

"Гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана продолжается".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"По поручению господина президента, в первую очередь, украинскому народу были доставлены медицинские принадлежности на сумму 6 млн евро. Сегодня Азербайджан отправил для нужд украинского народа гуманитарную помощь в виде продуктов питания и медицинских принадлежностей на сумму около 5,5 млн евро. Кроме того, SOCAR Украина бесплатно снабжает бензином пожарные машины и машины скорой помощи", - подчеркнул Х.Гаджиев.