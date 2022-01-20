Хикмет Гаджиев: Мы ждем ответа от Армении

Армении следует правильно оценить создавшуюся в регионе новую геополитическую ситуацию и сделать вывод.

Армении следует правильно оценить создавшуюся в регионе новую геополитическую ситуацию и сделать вывод.

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что президент Ильхам Алиев в недавнем интервью местным телеканалам коснулся вопросов нормализации азербайджано-армянских отношений: "Президент в интервью также коснулся вопроса начала переговоров по подписанию между Азербайджаном и Арменией потенциального мирного соглашения. Мы ждем соответствующего ответа Армении".