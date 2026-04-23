    Хикмет Гаджиев и Эльчин Гасымов обсудили сотрудничество между Баку и Братиславой

    Внешняя политика
    • 23 апреля, 2026
    • 19:49
    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов обсудили отношения между двумя странами.

    Как передает Report, об этом словацкий дипломат написал в соцсети "Х" по итогам встречи.

    "Мы положительно оценили высокий уровень двусторонних отношений между Словакией и Азербайджаном. Это подтверждается многочисленными предстоящими визитами на высоком уровне. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - написал посол.

    Эльчин Гасымов Хикмет Гаджиев Словакия Азербайджано-словацкие отношения
    Hikmət Hacıyev ilə Elçin Qasımov Bakı və Bratislava arasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Hikmet Hajiyev, Elchin Gasymov discuss Baku-Bratislava cooperation

