Хикмет Гаджиев и Эльчин Гасымов обсудили сотрудничество между Баку и Братиславой
- 23 апреля, 2026
- 19:49
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов обсудили отношения между двумя странами.
Как передает Report, об этом словацкий дипломат написал в соцсети "Х" по итогам встречи.
"Мы положительно оценили высокий уровень двусторонних отношений между Словакией и Азербайджаном. Это подтверждается многочисленными предстоящими визитами на высоком уровне. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - написал посол.
Had a productive meeting today with @HikmetHajiyev, Assistant to the President of the Republic of 🇦🇿 and Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration. 🇸🇰🤝🇦🇿— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) April 23, 2026
We positively assessed the excellent level of bilateral relations between 🇸🇰 and 🇦🇿.… pic.twitter.com/gUlSzABaDN