Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Россия ведут интенсивные контакты по вопросам информации

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Россией имеется совместный план действий по работе в информационной сфере".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев журналистам.

Он отметил, что на встрече со своим российским коллегой Марией Захаровой они обсудили дальнейшие шаги по интенсификации подобных контактов.

"Мы обсудили сотрудничество в сфере взаимодействия со СМИ, социальные сети, а также цифровую дипломатию. Наши встречи уже носят интенсивный характер, и мы договорились, что будем прилагать все усилия для продолжения сотрудничества на таком конструктивном уровне", - отметил Х.Гаджиев.