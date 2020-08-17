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Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного

Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью АЗЕРТАДЖ в связи с выступлением МИД Армении с претензиями против Турции.
Внешняя политика
17 августа 2020 г. 23:47
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью АЗЕРТАДЖ в связи с выступлением МИД Армении с претензиями против Турции.

Report представляет данное интервью.

- Министерство иностранных дел Армении в заявлении в связи с Восточным Средиземноморьем выступило с претензиями против Турции. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом.

- Вместо того, чтобы устранить результаты своей агрессивной политики, серьезно угрожающей миру и безопасности в регионе, Армения выступает с такими бредовыми заявлениями, и это вновь свидетельствует об истинном намерении официального Еревана скрыть свою агрессивную политику и выдвигать лживые и фальшивые претензии в отношении других стран.

Это заявление Армении, отразившей на государственном гербе территориальные притязания против Турции, около 30 лет продолжающей оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана, и смешны, и являются последней стадией лицемерия, а также попыткой вмешательства в вопросы, которые ее не касаются. Армении ничего не известно о положении в Восточном Средиземноморье, и единственная причина ее заявления заключается в том, что данная тема относится к Турции.

Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного. Руководство Армении должно понять, что дипломатия – сфера серьезная, в которой нет места безответственным заявлениям. МИД Турции было очень точно отмечено, что Армения не должна путать озеро Севан, настоящее историческое название которого Гейча, со Средиземным морем.

Недавние заявления официальных лиц Армении в связи с Севрским договором вновь свидетельствуют о том, что эта страна не способна отойти от прошлого, отказаться от необоснованной ненависти и научиться жить с соседями в условиях мира.

Братская Турция осуществляет деятельность в Восточном Средиземноморье, руководствуясь нормами и принципами международного права и собственными национальными интересами. Причаливание сейсмического судна «Oruc Rəis» к пункту назначения также носит закономерный характер. Мы однозначно поддерживаем позицию Турции. В соответствии с международным правом Турция защищает свои права и интересы в регионе.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. В мире нет таких близких друг другу стран, как Азербайджан и Турция.

Мы высоко оцениваем решительную поддержку братской Турции Азербайджана во время провокации Армении в направлении Товузского района государственной границы, совместные военные учения, проведенные в нашей стране, визит в нашу республику руководства армии во главе с министром обороны Турции.

- Говоря о связях Азербайджана с государствами региона, хотели бы узнать ваше мнение об азербайджано-грузинских отношениях.

- Между Азербайджаном и Грузией существуют отношения дружбы и стратегического партнерства. Наши связи являются одной из самых успешных моделей добрососедства и могут служить примером для других стран. Обе страны страдают от нарушения территориальной целостности. Наши страны поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Азербайджан и Грузия совместными усилиями успешно реализовали крупные энергетические и транспортные проекты. Мы ожидаем сдачу в эксплуатацию до конца года Южного газового коридора, являющегося очередной историей успеха. Азербайджанские компании являются крупными налогоплательщиками в Грузии. Наши компании выдвигают ряд новых предложений для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Между руководством Азербайджана и нынешним правительством Грузии существует конструктивный диалог, основанный на доверии. Мы открыто и по-дружески обсуждаем любые вопросы. Это взаимовыгодное сотрудничество служит интересам наших народов и государств. Мы высоко ценим запрет на этих днях официальным Тбилиси транзита по территории страны вооружения для Армении.

Правительства Азербайджана и Грузии намерены и дальше углублять отношения.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan öz yerini bilməli və əndazəsini aşmamalıdır"

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